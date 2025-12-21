都市造林 高雄將種6千棵原生種樹木

高雄市長陳其邁（左五）昨與日月光投控行政長、立委等人一同種希望樹苗，以行動復育在地生態。（記者陳文嬋攝）

亞洲首簽「柏林城市自然公約」城市 3年內復育126種

高雄市是亞洲首座簽署「柏林城市自然公約」的城市，市府推動淺山生態跳島計畫，昨天攜手日月光集團首推都市造林，選定鳳山區北門里歷史地景武洛塘山〇．五公頃土地，三年將復育一二六種共六千棵「高雄原生種」林木，建構國土生態綠網，還將打造一座景觀橋銜接社區，成為社區休閒好去處。

選定鳳山北門里武洛塘山0.5公頃土地

高雄市歷經百年開發，森林嚴重破壞，僅剩壽山殘存小部分自然林，台灣山林復育協會歷經三年調查，於高雄周邊郊山找到殘存原生喬木七十三種及灌木五十三種共一二六種，現今許多樹種岌岌可危，列入台灣紅皮書受威脅物種保育名單，如易危的白樹仔、番仔林投等，隨著森林破碎化，野生族群愈來愈小，樹種可能在高雄消失，形成區域滅絕。

攜手日月光集團建構國土生態綠網

高雄市農業局攜手日月光集團於鳳山區北門里推動「高雄都市生態林方舟計畫」，作為高雄森林保種基地，也是全國第一個結合企業及社團進行生物多樣性保育的城市，市長陳其邁昨與日月光投控行政長汪渡村、立委許智傑、北門里長謝秀霞等人一同種下樹苗，第一階段首推三年，搭配農業局深水苗圃作業，已培育四十五種六千多棵苗木，搶救保育「高雄原生種」林木。

陳其邁說，市府打造多座生態公園，包括果嶺公園、雙湖公園等，復育蝴蝶、螢火蟲等，還有高大特區等，這次與日月光推動北門里造林，復育在地生態，也將造橋鋪路銜接社區，打造永續韌性城市；汪渡村表示，與市府合作以〇．五公頃作為生態島嶼的起手式，讓台灣變成美麗島嶼。

此外，高市府與農友種苗公司合作研發全新洋香瓜「天使瓜」，昨天於神農市集首度亮相，吸引千人自備湯匙大口「吃瓜」，享受獨特的香氣與口感。

