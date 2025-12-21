「橘色惡魔」與屏東學子交流 風靡上千觀眾

受矚目的「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部壓軸登場，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格聞名，一出場立即引起全場熱烈歡呼。（記者陳彥廷攝）

以滿滿活力音樂表演著稱的「京都橘高校」吹奏樂部，昨天首度造訪屏東，「橘色惡魔」來台表演多日後不見疲態，一百多位隊員在潮州國際滑輪溜冰場熱情演出，現場擠滿上千名圍觀群眾，氣氛熱鬧。

「二〇二五屏東交響・橘色狂潮」由文化總會邀請京都橘高校吹奏樂部首度赴屏東表演，並與南榮國中行進管樂團、屏東女中儀隊、美和科技大學熊鷹儀隊熱血跨國交流，上午八時不到就有粉絲來排隊，現場座無虛席，無法入場的民眾則在場外爭睹橘色惡魔的風采。

請繼續往下閱讀...

縣長周春米說，屏東孩子相當的爭氣，在各項比賽都有突出的表現，希望透過這次活動，讓屏東的孩子與著名的「橘色惡魔」有更多的藝術文化交流。

昨天的表演由南榮國中行進管樂團打頭陣，接著屏東女中、美和科大儀隊陸續登場，最受矚目的京都橘高校吹奏樂部壓軸，以活力滿滿、笑容滿滿、夢想滿滿的風格席捲全場，橘色惡魔以經典的橘色制服、俐落隊形與充滿感染力的舞步，搭配強而有力的吹奏技巧，帶來〈Mickey〉、〈Your Song〉、〈SWING SWING SWING〉等青春動感舞曲，獲得民眾熱烈喝采。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法