培訓綠鬣蜥獵人 屏縣一年捕捉量增2.3倍

屏縣府十月推出「屏東縣紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助作業」，協助農民阻絕綠鬣蜥入侵。（屏東縣府提供）

記者羅欣貞／專題報導

中央今年開放受訓民眾加入綠鬣蜥移除行列可領獎勵後，屏東縣近一年來增幅驚人，至十一月下旬綠鬣蜥捕捉數量近十一．三萬隻，是去年全年四．八萬隻的二．三倍，強力移除對策是否真正奏效，還有待時間驗證。

今年至11月下旬捕捉數量近11.3萬隻

外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣二〇一九年起每年移除數量均居全國之冠，一至十一月已達十一萬兩千多隻，依舊領先其他縣市，其中十月就有兩萬三千多隻，創單月新高，今年至今專業廠商共移除兩萬五千多隻、民間獵人捕捉八萬七千多隻，民力佔七成七。

移除量居高不下，縣府農業處長鄭永裕認為，屏縣幅員廣闊，植被覆蓋面積較多，地理條件及氣候適合綠鬣蜥棲息，且其繁殖能力強，加上農業產業居多，捕捉數量因此不斷增加。

屏縣紅豆產量全台之冠，綠鬣蜥族群頻繁入侵豆田，導致作物生長受阻，屏縣府十月推出「紅豆田圍網防治綠鬣蜥入侵專案補助」，陸續有五個鄉鎮廿三．八公頃提出申請，每公頃最多補助八件圍網，縣府將向中央爭取擴大作物類別，提高農民申請意願。

屏縣共有七百零六名獵人在去年底完訓，今年針對明年度舉辦的四梯次培訓課程，已在十月底前完成，共有六百五十四人完訓，可在明年投入移除領取獎勵。

依據中央移除綠鬣蜥獎勵標準，吻肛長三十公分以上可領取兩百五十元、未達三十公分領取一百元，屏縣採發放農漁會超市禮券方式，今年至十一月，民間獵人共捕捉八．七萬隻，已發出近一千一百萬元禮券。

發出逾千萬農漁會超市禮券給民間獵人

農業處統計，前三名獵人捕捉數量均破一萬隻，第一名一萬五千一百七十七隻、領取了一百七十五萬多元禮券，第二名一萬兩千一百四十八隻、領取禮券共一百七十一萬多元，第三名一萬三千零一十八隻、獎勵禮券有一百六十七萬多元，戰力驚人。

移除綠鬣蜥的經費年年增加，屏東縣今年共編列三千八百餘萬元，獵人捕捉的策略，是否有效減少綠鬣蜥野外數量；農業處指出，經林保署委託生物多樣性研究所分析移除APP後台數據，須再觀察數年才有辦法看出強力移除的成效。

屏縣今年至十一下旬綠鬣蜥移除數已逾十一萬隻，再創新高。（屏東縣府提供）

