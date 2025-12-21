台東學長照8年 越南阿鶯翻轉人生

越南籍照顧服務員胡氏鶯照顧迦南護理之家住民，憑著多年的努力，取得「中階技術人員」資格。（記者黃明堂攝）

台東基督教醫院迦南護理之家來自越南的照顧服務員胡氏鶯，憑藉八年如一日的精進，今年正式晉升為該院首位「中階技術人員」。她不僅從體力勞動者轉型為專業照護人才，更在遠距教學中，用在台學到的專業救回了遠在越南中風的母親，成就一段跨越國境的長照奇蹟。

阿鶯剛來時因語言隔閡與文化差異，壓力大到「每天上班前先哭一小時」，但並未退縮，而是隨身攜帶小本子，將同事說的每一句術語、每個單字紀錄下來，回到宿舍反覆模仿練習，今年二月，正式取得外籍中階技術人員資格，薪資提升，更免除了每月的仲介費，未來更可申請永久居留。護理長林宗瑩指出，現在的阿鶯不只能執行高階照護紀錄，更能帶領新人，成為機構關鍵支柱。。

阿鶯的專業不僅造福了台灣長輩，更救了自己的家人。幾年前，阿鶯的母親在越南突然中風偏癱，焦急的她因工作無法即刻返鄉，便利用視訊電話，手把手教導家人如何幫母親翻身、按摩、預防壓瘡與復健陪伴。在阿鶯的專業指導下，原本無法動彈的母親，三個月後竟能坐起，半年後開始練習走路。如今，母親已能生活自理，甚至重返田間農務。

