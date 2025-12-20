官我什麼事專訪》桃機董事長楊偉甫：第三航廈2年後啟用「驚豔海洋風」

桃園機場公司董事長楊偉甫。（記者黃筠軒攝）

桃園機場北廊廳本月初試營運、下週四正式啟用，許多民眾非常期待未來第三航廈主體工程盡快完工並啟用。桃園機場公司董事長楊偉甫接受本報專訪指出，二〇二七年底預定啟用的第三航廈，設計導入台灣雲彩的意象，將讓國人非常驚豔。

北廊廳新設八個機門，楊偉甫指出，目前施工中的第三航廈還有五個機門，它們貼著第三航廈主體；另外，南廊廳還有八個機門，等於是第三航廈完工後會再增十三個機門。

請繼續往下閱讀...

楊偉甫指出，桃園機場第一航廈跟二航廈是不同的年代建造的，過去的設計是切割成很多小塊，像一航、二航的登機廊廳的登機門，是一間一間獨立空間，未來第三航廈是開放空間、非常寬闊，設計師的巧思是導入台灣雲彩的意象，航廈屋頂採波浪造型，因為台灣是海島，它有很美麗的海洋，所以把波浪造型放在屋頂上。

這些波浪如何支撐起來？楊偉甫指出，第三航廈有十六支非常巨大的巨柱、高廿公尺，每支柱子光是鋼料就大概有二百噸，用十六支巨柱把屋頂撐起來，所以空間非常大，還有先進的溫控、廣播系統、空調等設計。

董座推薦Ｄ18登機門最佳打卡點

楊偉甫指出，桃園機場第三航廈正積極趕工中，北廊廳在航廈佈置中，屬於比較好的位置，因此優先施工啟用，過程中也研究是否有更好更精進的工法，可複製到南廊廳。

楊偉甫也推薦北廊廳最佳拍照打卡地點，就在D18登機門旁，可拍飛機移動、台灣海峽和夕陽，「北廊廳是西側，遠看就是台灣海峽，視距非常遠，能看到的不只有跑道、飛機，甚至能看到海洋夕照」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法