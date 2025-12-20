為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    藍綠競加碼 老農津貼不排除增至1.5萬

    2025/12/20 05:30 記者劉宛琳、陳政宇／台北報導
    民進黨立委主張將老農津貼從現行八一一〇元提高到一萬二千元，呼籲行政院儘速提出版本；國民黨立委則不排除提高到一萬五千元。（資料照）

    民進黨立委主張將老農津貼從現行八一一〇元提高到一萬二千元，呼籲行政院儘速提出版本；國民黨立委則不排除提高到一萬五千元。（資料照）

    立法院朝野立委昨分別爲爭取老農津貼加碼召開記者會，呼籲放寬和檢討不合時宜的排富門檻。民進黨立委主張將老農津貼從現行八一一〇元提高到一萬二千元，呼籲行政院儘速提出版本；國民黨立委則不排除提高到一萬五千元。

    依據「老年農民福利津貼暫行條例」每四年依消費者物價指數（CPI）調整的規定，老農津貼在去年（二〇二四年）一月已調整過一次，從七五五〇元調升至八一一〇元，增加五六〇元。

    民進黨立委蔡易餘、劉建國等廿六人召開記者會，蔡易餘指出，現行排富條款因土地價值變動，導致許多老農因「唯一自住農舍」價值調升而喪失資格，故應排除計算自住屋，避免農民為領津貼被迫賣房。

    衛環委員會召委劉建國預告，下週將排審「老農津貼暫行條例」，要求調整機制從「四年一調」，改為隨物價指數（CPI）滾動檢討。

    經濟委員會召委陳亭妃也說，將同步排審「農民退休儲金條例」，將政府提撥比例提高至六十％。

    國民黨立委蘇清泉等人同時召開老農津貼加碼記者會，楊瓊瓔表示，老農津貼排富門檻已十四年未調整，津貼應加碼至一萬五千元、放寬排富門檻、每二年檢討一次。

    立委邱議瑩質疑，國民黨一邊擋預算、一邊喊加碼，是極不負責任的兩面手法。

