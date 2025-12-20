改善急性醫療後失能 衛福部試辦中介復健新制

衛福部推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。（資料照）

地區醫院或長照機構轉型服務

為補足急性後期整合照護（PAC）結束後，仍難以直接返家的轉銜缺口，衛福部次長呂建德昨透露，將推動「中介復健」新制，包含地區醫院轉型或長照機構提供全日型復能服務；健保署長陳亮妤補充，規劃在PAC後再延長三個月積極復健治療，力拚明年首季啟動，盼接住出院後仍具復健潛能的長者，降低失能風險。

PAC可視為出院前的復健衝刺期，讓中風、骨折等患者在病況穩定後接受密集復健，儘快恢復生活功能、降低失能與長照需求。

健保署長陳亮妤指出，現行PAC的期程僅三個月，部分患者復健還沒有到位就得出院，成為返家銜接上的一大挑戰，因此將結合長照司發展具復健潛能的中介機構，引入醫療團隊與專業學會，健保署端則將委託地區與區域醫院設置復健病房，以中風及周邊神經損傷患者為主要照護對象，規劃在PAC結束後，再延長三個月的積極復健治療。

因應高齡化需求 期能生活自理

陳亮妤說，此模式參考日本經驗，因應高齡化社會需求，期望透過更完整的復健介入，降低失能風險。健保署已啟動相關計畫的對外招標作業，規劃於北、中、南、東先行設置示範病房，相關方案也會搭配給付誘因，細節待下週健保共擬會議討論通過後才能進一步對外說明，目標預計在明年第一季啟動。

拚明年上半年試辦 追蹤成效

長照司副司長吳希文表示，「中介轉銜全日專區試辦計畫」鎖定已完成PAC住院治療，但經評估仍具復能潛能、以返家為目標、短期內生活自主能力不足的個案，提供過渡性的全日型復能照顧，試辦單位以住宿式長照機構、護理之家及老人福利機構為主，最長提供三個月密集訓練，重點在提升進食、穿衣等生活自理能力，為返家生活做準備，預計明年上半年徵求試辦單位，並同步建置成效追蹤與品質監測機制，讓中介轉銜發揮「回家前最後一哩路」功能。

