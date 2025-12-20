高市議會閉幕 總預算臨時會續審

高雄市議會第四屆第六次定期大會昨閉幕，議長康裕成表示因財政收支劃分法修法爭議，衍生中央補助款不確定性，加上市府與議員溝通不足，導致一一五年度總預算未能於本會期完成三讀，向市民表達歉意，將於明年一月召開兩次臨時會續審。

本會期歷時近八十天，於昨天閉幕，議長康裕成強調，本會期議員關注多項攸關高雄未來發展的重要議題，包括「美濃大峽谷」爭議、田寮月世界垃圾亂象，及「高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例」修正案等，反映市民對環保與城市治理的高度期待。但在《財劃法》修法影響下，高雄面臨更嚴峻的財政挑戰，也更加凸顯地方財政自主的重要性。

康裕成語重心長說，未來臨時會，請市府團隊務必充分準備，提出具體明確規畫，回應議員關切議題，確保總預算如期、全數通過，使重大建設與施政推動不中斷；她並提醒，議會中年輕世代議員，提出許多具建設性意見，市府團隊應予以重視與參考。

展望明年，康裕成表示，陳其邁市長與全體議員將迎來任期最後一年，期盼議事運作順暢，並期待市府團隊交出亮眼成績。

議會也決定明年一月十二至卅日，召開兩次臨時會，續審一一五年度總預算案，臨時會下午議程也自下午三點提前到下午兩點半召開。

市長陳其邁昨天也率領市府團隊到場，感謝議會的監督與協助，期待未來持續共同合作為高雄努力。

