為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄鳳山首家大型百貨 LaLaport上樑 最快明年第4季開幕

    2025/12/20 05:30 記者葛祐豪／高雄報導
    鳳山民眾引頸期盼的LaLaport 高雄昨天舉行上樑儀式。（記者李惠洲攝）

    鳳山民眾引頸期盼的LaLaport 高雄昨天舉行上樑儀式。（記者李惠洲攝）

    打造6.2萬坪休閒購物中心 逾270個日系與國內外品牌進駐

    鳳山民眾引頸期盼的LaLaport高雄，昨天舉行上樑儀式，最快明年第四季、最慢後年第一季開幕，將是鳳山區第一家大型百貨公司；此外，高流珊瑚礁群的「focus 13珊瑚廣場」，確定於十二月廿四日試營運。

    衛武營藝文中心對面 將有雙捷運加持

    LaLaport高雄位於衛武營藝文中心對面，鄰近捷運橘線鳳山西站與未來的黃線Y18站，三井投資百億，打造六萬二千坪的休閒購物中心，規劃樓高七層、地下二層，將引進超過二七〇個日系與國內外品牌。

    昨天上樑儀式，台灣三井不動產董事長久一康洋感謝市長陳其邁大力支持，透露有許多品牌即將進駐，包括知名的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，及高雄在地餐飲漢來美食等。

    陳其邁：實現超過35萬鳳山市民期待

    陳其邁致詞說，這是鳳山建城二三七年以來，第一家大型百貨公司；鳳山是高雄人口最多的行政區，有卅五．五萬人，很遺憾一直沒有大型百貨公司，LaLaport實現鳳山市民多年期待；鳳山立委許智傑感謝三井投資鳳山，估計未來帶來二千個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業；議長康裕成則提醒市府，要預先規劃開幕後的交通配套。

    台灣三井不動產公關部資深經理曾玲玲表示，LaLaport高雄預計最快明年第四季、最慢後年第一季正式開幕；業界界則預估，最晚應在後年農曆春節前開幕，搶賺過年財。

    百貨業分析，LaLaport高雄與預計二〇二八年完工的富邦凹子底開發案（漢神三館將進駐），未來將成為漢神與漢神巨蛋、夢時代以外最強的挑戰者，高雄百貨版圖將重新洗牌。

    focus 13珊瑚廣場 24日試營運

    此外，台南林百貨投資三億打造的亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」，確定於十二月廿四日試營運，未來可望與高流中心、亞果遊艇碼頭，一路串連到駁二；好市多南高雄店則將搬遷到高軟園區旁的亞灣八十期重劃區，與隔鄰的「東南米樂PLAZA」都正趕工中，預計明年中一起完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播