高雄鳳山首家大型百貨 LaLaport上樑 最快明年第4季開幕

鳳山民眾引頸期盼的LaLaport 高雄昨天舉行上樑儀式。（記者李惠洲攝）

打造6.2萬坪休閒購物中心 逾270個日系與國內外品牌進駐

鳳山民眾引頸期盼的LaLaport高雄，昨天舉行上樑儀式，最快明年第四季、最慢後年第一季開幕，將是鳳山區第一家大型百貨公司；此外，高流珊瑚礁群的「focus 13珊瑚廣場」，確定於十二月廿四日試營運。

衛武營藝文中心對面 將有雙捷運加持

LaLaport高雄位於衛武營藝文中心對面，鄰近捷運橘線鳳山西站與未來的黃線Y18站，三井投資百億，打造六萬二千坪的休閒購物中心，規劃樓高七層、地下二層，將引進超過二七〇個日系與國內外品牌。

昨天上樑儀式，台灣三井不動產董事長久一康洋感謝市長陳其邁大力支持，透露有許多品牌即將進駐，包括知名的沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，及高雄在地餐飲漢來美食等。

陳其邁：實現超過35萬鳳山市民期待

陳其邁致詞說，這是鳳山建城二三七年以來，第一家大型百貨公司；鳳山是高雄人口最多的行政區，有卅五．五萬人，很遺憾一直沒有大型百貨公司，LaLaport實現鳳山市民多年期待；鳳山立委許智傑感謝三井投資鳳山，估計未來帶來二千個就業機會，帶動周邊文創與觀光產業；議長康裕成則提醒市府，要預先規劃開幕後的交通配套。

台灣三井不動產公關部資深經理曾玲玲表示，LaLaport高雄預計最快明年第四季、最慢後年第一季正式開幕；業界界則預估，最晚應在後年農曆春節前開幕，搶賺過年財。

百貨業分析，LaLaport高雄與預計二〇二八年完工的富邦凹子底開發案（漢神三館將進駐），未來將成為漢神與漢神巨蛋、夢時代以外最強的挑戰者，高雄百貨版圖將重新洗牌。

focus 13珊瑚廣場 24日試營運

此外，台南林百貨投資三億打造的亞灣區新商場「focus 13珊瑚廣場」，確定於十二月廿四日試營運，未來可望與高流中心、亞果遊艇碼頭，一路串連到駁二；好市多南高雄店則將搬遷到高軟園區旁的亞灣八十期重劃區，與隔鄰的「東南米樂PLAZA」都正趕工中，預計明年中一起完工。

