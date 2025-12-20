屏東創意農民曆「屏境拾光」 限量索取

屏東創意農民曆限量發送展現城市魅力。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府今年以創新視角重新詮釋家戶必備的傳統農民曆，轉化為兼具實用性與藝術感的收藏品，製作出今年屏東農民曆—屏境拾光，不僅記錄時間，更收藏生活，細細品味屏東的光影、色彩與故事，即日起這本屏東創意農民曆在縣府服務台、太平洋百貨服務台等地點免費限量索取。

縣府表示，今年全新推出的「屏東農民曆—屏境拾光」，以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的風情與故事，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東的生活溫度與城市魅力，農民曆已完成印製，即日起在縣府、屏東太平洋百貨、環球購物中心服務台及台北、台中、高雄火車站旅遊服務中心限量免費發送，數量有限，歡迎民眾把握機會索取。

農民曆內容有新園海洋航運園區，感受海港映現的銅金色澤；深入大武山山林，於靜謐碧空中呼吸自然；漫步勝利星村午後磚紅色巷弄，沉浸於恣意生長的創意能量，落山風的風域半島，在四重溪溫泉中緩緩升溫；走進看海美術館，感受藝術與自然交織的策展魅力。

屏東創意農民曆結合地方美學和風情。（記者葉永騫攝）

