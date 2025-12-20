東港大排治水 最後一期工程動工

「東港第一排水護岸改善工程」昨天動工，周春米擔任典禮主典人。（記者陳彥廷攝）

超過7億元預算 去年爭取總統賴清德經費支持 可望2027年5月底完工

屏東東港地勢低窪易因雨致積淹水，屏東縣政府進行其中主要排水的「東港第一排水﹙簡稱東港大排﹚護岸改善工程」，昨天最後一期工程動工，縣長周春米有感而發指出，依立法院審查明年總預算的進度，高達七億多元的預算只怕爭取無門，但縣府團隊為解決水患，積極提早擬定治水計畫，也因此爭取總統賴清德允諾的三十億元治水經費，得以大幅改善大排兩岸的水患。

請繼續往下閱讀...

大排兩岸水患 將大幅改善

屏東縣政府分四期整治屏東縣東港鎮第一排水沿線易積淹水問題，前三期皆已完工，昨天舉行「東港第一排水護岸改善工程（第四期）含橋梁改建」的開工典禮，周春米感謝總統賴清德去年視察屏東水情時，縣府做好事前準備爭取經費，允諾支持屏東推動約三十億元的治水改善工程，其中就包括這個第四期的七億多元，在積極施工下，可望在二〇二七年五月底完工。

周春米說，第四期工程涉徵收土地，感謝鄉親配合，工程可望如期如質完工，可有效改善水位壅高發生溢淹、減少淹水面積深度，此外，縣府將並將持續推動各項基礎建設、解決鎮內排水如天文大潮海水倒灌等，將攜手立委徐富癸、公所共同研議改善辦法。

達25年重現期洪水不溢堤標準

屏縣府水利處說明，東港第一排水集水區位於地層下陷區，地勢低窪又受潮位頂托影響，逢颱洪豪雨常溢堤兩岸，排水路周邊飽受積淹水，嚴重影響交通與附近居民，因此進行整治，整個計畫將排水路通水能力提升至通過十年重現期洪水量，並能達到二十五年重現期洪水不發生溢堤的保護標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法