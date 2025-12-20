彰化月影燈季 「 跳跳馬」小提燈亮相

彰化月影燈季活動，明年馬年推出「跳跳馬」小提燈。（彰化縣府提供）

明年邁入第七年的彰化月影燈季活動，縣府將於二十七日點燈，宣告六十五天的燈期來了，從去年首度推出「多多龍」PVC充氣小提燈爆紅，今年延續熱潮推出蛇年「emoji」小提燈也深受歡迎，明年生肖馬年，縣府結合風靡近半世紀的經典玩具RODY跳跳馬，推出全新「跳跳馬」小提燈，將在點燈現場，免費限量發送二千個。

二〇二五月影燈季吸引近二四〇萬賞燈人潮，明年活動從十二月廿七日到明年三月一日，搭配生肖馬年，活動以「跳跳馬戲團」為主題，把大佛風景區打造成馬戲團樂園，以RODY跳跳馬和家喻戶曉的卡通人物、櫻桃小丸子當主燈區的主角，結合旋轉木馬、歡樂馬戲元素與互動燈組等不同風格的燈飾裝置，還有每天晚上聲光秀，陪伴大家從歲末年終一路嗨到元宵節前。

縣府城市暨觀光發展處長王瑩琦表示，今年每晚每半小時一場的夢幻燈光秀，與彰化子弟、九把刀執導的明年春節賀歲電影「功夫」合作，每週五、六、日推出特別版雷射光雕秀，以「功夫」電影主題曲搭配光雕秀，聲光效果一次到位。

明年的「RODY跳跳馬」小提燈，首波二千個藍、粉顏色，預計十二月廿七日點燈現場免費發送，當晚六點卅五分起發放小提燈，下午四點卅分發放號碼牌，送完為止。

