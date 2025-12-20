溪湖醮壇大車拚 睡醒大門被佔據

私人宮廟把醮壇搭設在店家門口，佔用私人道路，昨被警方開單告發。 （民眾提供）

彰化縣溪湖鎮即將舉辦廿四年一次的「全鎮大建醮」，鎮內各宮廟卯足全力，擺設醮壇、堡壘，結果大家為了「拚場」，許多醮壇、精神堡壘大規模佔據既有道路，嚴重影響鎮民行的安全。更有鎮民一覺醒來，大門口竟被龐大的醮壇佔據，出入不得。民眾怨聲載道，紛向縣府、公所陳情投訴，警方昨天出手，展開取締。

民眾出入不得 警方取締

原本牌樓、醮壇都設在市區周邊已收割的稻田或停車場，但「輸人不輸陣」，近日醮壇和精神堡壘大舉攻佔市區道路，最扯的是，昨天傳出有醮壇直接設在十字路口，把大型醮壇搭在店家門口，嚴重影響交通安全。

請繼續往下閱讀...

一位鎮民投訴本報，一家私人神壇，大剌剌地把醮壇建在街道十字路口，民眾敢怒不敢言，有人檢舉，警察到場，宮廟人員理直氣壯說已有申請路權，但醮壇直接擋住兩棟住家大門，汽機車無法出入，生意大受影響，居民更只能從後門進出。鎮民紛紛抱怨「難道建醮，就變成無政府狀態了嗎？」

警方表示，華中街廿九號至三十五號前搭設「神壇牌樓」，該宮廟雖有向公所申請路權，但其神壇佔用道路逾五分之四，超出核准使用範圍，警方依規定開單舉發，要求改善。

公所表示，他們尊重宗教信仰所需，惟使用道路不得妨礙人車通行且以不超過道路寬度二分之一為原則，另需設置車輛禁止進入的阻絕器材、改道指示牌、夜間增設反（閃）光警示設施，若有違規，鎮民可提出檢舉，公所會交由警方認定告發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法