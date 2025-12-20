為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首推「行人友善區」 選定台中州廳、市政特區

    2025/12/20 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市首度推動「行人友善區」，選定「台中州廳」作示範區域。（議員江肇國提供）

    台中市首度推動「行人友善區」,選定「台中州廳」作示範區域。(議員江肇國提供)

    為提供行人更安全、友善的步行環境，台中市交通局首度推動「行人友善區」，選定「台中州廳」及「市政特區」作示範區域，將以包括速限廿公里以下及標線優化等設計，強化行人通行保障；台中州廳所在的中西區市議員江肇國及黃守達均指出，相關規劃需各單位配合，但規劃缺乏整合，恐效益有限；市政特區在地議員陳淑華也指出，市府應檢討全市人行空間合宜性並改善，勿僅有樣板。

    速限20公里以下、優化標線

    交通局指出，兩處「行人友善區」中，台中州廳因附近古蹟密集、學校林立，兼顧觀光發展與通學安全規劃，會在近大屯郡役所等遊客較多、車流量相對低的巷弄劃設「行人優先區」，速限廿公里、行人優先；校園周邊主要道路研議設置通學區標誌、標線優化等「行人友善環境」，守護學童上下學交通安全。

    至於「市政特區」示範區，會選府會園道設「行人優先區」，另市政中心及百貨商圈聚集地，人潮密集、活動頻繁，將透過彩色行穿線及擴大行穿線等工程手段，提升駕駛人對行人的辨識度，提供「行人友善」通行環境。

    設行人優先區及彩色行穿線

    江肇國與黃守達均指出，長期以來文化局、都發局與交通局在舊城相關政策上各自為政、缺乏整合，不僅未能達成活化舊城的政策目標，反而對周邊各級學校與居民的日常生活造成困擾，應規劃「上位計畫」整合，以免交通局推行人優先區，但後續相關單位未能配合，讓規劃淪虛設。

    陳淑華則指出，包括新光三越以及大遠百後側地下停車場入口的市政北七路段人行道空間不足，促行人友善區應該規劃足夠的人行道空間，避免人車爭道風險，才能真正保障行人安全。

    台中市首度推動「行人友善區」，選定「市政特區」作示範區域。（市府提供）

    台中市首度推動「行人友善區」,選定「市政特區」作示範區域。(市府提供)

