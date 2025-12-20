大台中轉運中心上梁 明年底啟用

大台中轉運中心十九日舉行上梁典禮。（記者蘇孟娟攝）

議員批水湳轉運中心、流行影音中心也大延宕 全壓盧卸任前拚「剪綵秀」

大台中轉運中心施工逾三年，十九日舉行上梁典禮，台中市政府秘書長黃崇典指出，預計明年上半年完工，明年底啟用；台中市議員陳淑華指出，大台中轉運中心原訂今年九月就要完工，結果延到明年，水湳轉運中心也大延宕，竟全壓在台中市長盧秀燕明年卸任前拚「剪綵秀」；交通局指出，因為大台中轉運中心結構是以鋼構為主，鋼材及相關原物料都是依賴進口，當年動工遇疫情，相關訂料及進口作業影響完工期程。

交通局︰動工遇疫情 影響訂料完工受延

斥資廿億餘興建的大台中轉運中心緊鄰台中車站，黃崇典指出，轉運中心預留與捷運藍線、機場捷運線（橘線）銜接的空間，未來將發揮鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計程車、自行車等「七轉七接」效益，工程進度已達八成。

轉運鐵路、客運、捷運等 「七轉七接」效益

交通局長葉昭甫說，大台中轉運中心二樓人工平台串聯台中車站，步行旅客自地面交通動線中分離，降低人流車流衝突，另規劃五〇六席汽車及一四六九席機車停車位，補足車站周邊停車位不足，可緩解周邊街廓違規停車及滯留情形。

在地干城里長張碧芝指出，台中火車站周邊常有客運、汽車以及機車爭道亂象，且停車位不足機車常亂停，造成地方交通環境混亂，因停車位不足，不易留住觀光客，商家沒落，盼啟用後改善交通雜亂，更引進人潮活絡地方經濟。

陳淑華與在地議員鄭功進則指出，大台中轉運中心工程進展延宕，除此之外，包括水湳轉運中心、台中流行影音中心等重大建設也全延宕，全拚在明年盧秀燕卸任前營運，根本無視地方需求，只顧盧秀燕剪綵秀。

捷運藍線明年動工 促及早規劃交通配套

在地市議員陳雅惠另指出，轉運中心啟用後大客車、小客車都將湧進，加上捷運藍線明年也將動工，促及早規劃配套，勿讓大台中轉運中心成為周邊交通阻塞的亂源。

此外，中央、市府共斥資八〇九七萬元改善北區健行國小周邊通學道路及人行道，昨日舉行完工典禮，台中市長盧秀燕指出，這次工程拆除天橋及地下道，將人行道拓寬至二．五公尺，優化無障礙斜坡道設計、增設左轉偏心車道，兼顧行人安全行及行車順暢。

大台中轉運中心動工逾三年，目前進度已達八成。（市府提供）

