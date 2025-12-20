巷弄狹窄 永和頂溪捷運站周邊分區開發

頂溪捷運生活圈巷弄多狹窄彎曲。（新北市城鄉局提供）

為提升新北市永和區頂溪捷運站周邊環境品質，市府啟動「頂溪捷運站策略性更新計畫」變更作業，總面積約五．六公頃，鄰近捷運頂溪站二號出口，以三處更新單元分期分區開發，並規劃「中央公園」等公共設施、公益空間及公共停車場。新北市都市計畫委員會十二月十六日已審議通過，預計明年上半年由新北住宅及都市更新中心先啟動A單元招商。

市府城鄉發展局長黃國峰指出，頂溪捷運生活圈自一九五〇年代開始發展，有商家聚集，但巷弄多狹窄彎曲，公共設施、綠地及污水管道布設不足，加上部分計畫道路未開闢，導致交通動線混亂，區域內也有許多老舊建物，且有騎樓不連貫、違停普遍等狀況，影響消防與生活品質。

黃國峰說，市府規劃在捷運商圈核心打造一座公園，以綠廊及開放空間串連捷運、學校、商圈及鄰里，同時興建地下停車場，改善長期停車位不足問題。

城鄉局表示，頂溪策略性更新地區位處永和路二段、文化路、仁愛路、信義路所圍街廓，具高度發展潛力，未來將透過更新事業計畫併同都計變更，提升公共設施、拓寬道路等手段改善環境。

