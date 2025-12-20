三鶯線噪音影響教學、健康 「研磨輪軌」降噪

新北捷運三鶯線通車在即，目前正積極進行列車測試，市議員卓冠廷表示，沿線居民及學校抱怨軌道噪音，昨天邀集捷運工程局、三鶯工務所前往鶯歌鳳鳴國中勘查，有老師當場拿出頭痛藥，表示深受其擾。捷運局指出，測試期間噪音較大，將要求廠商盡速改善。

卓冠廷昨與捷運局會勘，鳳鳴國中校長林世慶、家長會長官小娟、鳳祥里長曾勝利及多位學校老師及家長代表到場表達心聲，一名鳳鳴國中英文老師當場拿出頭痛藥，強調捷運測試的噪音已影響健康；曾勝利說，捷運噪音是周邊里長近期最常接獲的民怨，林世慶指出，捷運測試噪音改善計劃一拖再拖，學生多是鄰近住戶，上課聽噪音，下課回家還是噪音，英文聽力測驗因噪音干擾聽不清楚內容。

捷運局表示，列車測試期間所產生噪音是因緊急煞車所導致，捷運局已持續加強電聯車輪軌研磨，完成後再上線測試，三鶯線契約降噪標準是以法規標準再降五分貝，如不符合契約值，將要求廠商增設隔音牆改善。

跨大漢溪鋼拱橋 規劃主題光雕點亮

此外，捷運三鶯線在台北大學站與鶯歌車站間建造一座跨越大漢溪的複合鋼拱橋，捷運局規劃主題光雕，利用全彩LED燈點亮橋梁，規律的光影變化象徵河川呼吸的節奏感，特殊節慶還有各種主題變化，將配合通車時程啟用。

