新北捷運土城樹林線 高架段開工

捷運土城樹林線高架段開工，預計二〇三一年全線完工。（記者翁聿煌攝）

跨越大漢溪 大型排水箱涵須遷移、改道 緊鄰板南線 施作難度高

新北捷運土城樹林線關鍵的CQ八八〇B（土城高架段）區段標，十九日舉辦開工動土典禮，力拚二〇三一年全線完工，未來土城樹林線可聯結中和、土城、樹林及新莊四區，並串聯板南線、萬大中和線、中和新蘆線及桃園棕線，大幅縮短通車時間。

往北市一車到底 通勤縮短20分鐘

新北市長侯友宜昨天主持開工典禮時表示，捷運土城樹林線共分三個區段標，其中CQ八八〇B土城高架段施作難度高，東接CQ八八〇A土城地下段，西接CQ八九〇樹林段，總長度三．八二公里，經半年努力終於決標。萬大中和線預計二〇二七年完工，土城高架段完工後，土城樹林線可銜接萬大中和線，串連中和、土城、樹林及新莊地區，民眾前往台北市可「一車到底」，縮短廿分鐘通勤時間。

新北捷運局長李政安指出，土城高架段工程須克服多項挑戰，包含跨越大漢溪高架橋、大型排水箱涵遷移改道及管線就地保護、緊鄰板南線施工須確保隧道及車站安全等，明年開始圍籬施工。

總長度3.82公里 力拚2031年全線完工

立委蘇巧慧說，她上任立委以來，努力推動土城樹林捷運，因疫情衝擊，樹林段流標五次，二〇二二年才決標動工，也讓土城地下段於二〇二四年動工，新北市政府針對土城高架段工程提出追加預算需求，她也全力爭取，財務修正計畫在十月底通過，終於讓捷運土城樹林線全線動工。

新北市議員江怡臻表示，這幾年營建成本飆升超過三成，缺工也非常嚴重，市府團隊積極推動捷運建設，這條路線將串聯板南線、新店線、環狀線、新莊線，更透過桃園棕線銜接桃園，民眾要往北往南都更加便利。

此外，三重區民眾為爭取在機場捷運線三重站及新北產業園區站之間增設A二a站，組成「加速興建機場捷運線A二a站促進會」，昨晚在三重區二重埔市民活動中心舉辦說明會，邀請立委李坤城、交通部鐵道局、新北及桃園市捷運工程局與多位議員等到場，說明工程進度並傾聽地方意見。

