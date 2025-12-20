台積電前進光復災區 助災民修屋

台積電慈善基金會動員人力及工班協助災民清理家園、修繕門窗。（花蓮縣府提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉十九死五失蹤，災區房屋淤泥雖然已經挖除，仍有災民住家沒有大門窗戶，無法防盜及阻擋寒風，台積電工班投入災區房屋修繕，第一波共有六戶個案完成門窗修繕。台積電表示，第二波有十五戶完成現勘，將在下個月進場修繕。

台積電慈善基金會在花蓮〇九一八及去年〇四〇三地震都投入災區房屋修繕，特別針對拿不到政府補助、又因經濟困難無法自行修屋的個案，由台積電工班幫忙。

協助拿不到政府補助 又無力修繕者

台積電慈善基金會執行長彭冠宇指出，評估條件以中低收入戶或特殊因素，導致無法自行修繕，有外界協助需求的家戶為優先協助對象，第一波已完成修繕六戶、第二波十五戶完成會勘，預計明年一月底陸續進場修繕，持續協助更多受災家庭儘早返家安居。

花蓮縣府表示，部分民眾在私有房舍修繕上的困難，急需公益團體與企業力量共同協助，特別感謝台積電慈善基金會在災後第一時間即投入災區修繕行動，以具體作為體現人道精神，支持災民重建生活，也感謝慈濟等多個公益團體發放慰問金、物資及人力，縣府也媒合公益團體協助民宅修繕與店家復業，多管齊下協助恢復生活，陪伴鄉親走過災後重建的關鍵階段。

中學街林姓夫妻仍未找到 兒女傷心

洪災至今尚有五人遺體未尋獲，住在中學街的林姓夫妻，當天下午疑似在佛祖街的田地務農被洪水沖走，迄今仍未找到，老夫妻的兒女災後三個月來持續以怪手開挖，十五日挖到疑似人骨，但化驗後確認非人類骨骸，女兒聽到消息後流淚頻呼「爸媽快回家，我們等你」。

