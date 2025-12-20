宜縣明年度總預算366億元 三讀通過

宜蘭縣明年度總預算366億元，縣議會三讀通過，一毛未刪。（記者游明金攝）

宜蘭縣議會昨三讀通過宜縣二〇二六年度總預算，經黨團協商一毛未刪、全數通過；民進黨團總召陳文昌解釋，中央總預算在藍白陣營抵制下迄今未付委，連帶影響地方預算不確定性，審查也是審假的，民進黨主張「保留」，但國民黨是多數，他們要這樣決定也只能尊重。

綠營主張保留 黨團協商一毛未刪

明年度宜蘭縣總預算案，歲入三六六億元、歲出三五一億元；縣府說明，因財劃法修正，宜縣增加一二八億元統籌分配款，扣除一些中央原先補助的一般性與計畫性補助款後，淨增約廿六億元，縣府提出多項亮點計畫要在明年執行，扣除歲出，歲入仍有剩餘十餘億元，將償還債務。

昨天宜蘭縣議會這個會期最後一天，在討論總預算案時，經黨團協商全數通過。陳文昌受訪指出，宜蘭縣明年的總預算是根據去年通過的財劃法編列，差不多三分之二歲入來源靠中央補助，但立法院通過新的財劃法，中央總預算仍未通過，地方預算充滿不確定性，審查也是審查假的、變數太多。

他說，民進黨打算將預算「保留」，等中央總預算決定後再來處理，但宜縣議會國民黨是多數，他們要這樣決定（全數通過）也只能尊重；宜蘭縣議會議員國民黨十五席、民進黨十一席、無黨七席。

