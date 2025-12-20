雙城論壇 蔣萬安將快閃上海32小時

台北、上海雙城論壇訂於十二月廿七、廿八日登場，台北市長蔣萬安將親自率團前往上海，公費隨團的北市議員曾獻瑩也透露行程，預計首日將參訪多個地點，重頭戲雙城論壇則於次日舉行，包含主論壇與科技醫療、軌道交通、健康樂齡三個分論壇，蔣萬安預計廿七日中午十二點抵達上海，約卅二小時旋即返台。蔣萬安昨回應，相關細節仍在確認。

根據曾獻瑩揭露的行程內容，首日以參訪為主，午後落地後前往參訪梅賽德斯奔馳文化中心、中山醫院，傍晚入住飯店，並與上海市政府會見後參加上海方宴請晚宴，晚宴結束後則到徐匯濱江區、南京路步行街參訪。

第二天行程，預計上午九點進行主論壇，簽署「水治理」與「技職教育交流」兩項備忘錄；上午十點半分論壇登場，由各局處針對「科技醫療」、「軌道交通」、「健康樂齡」，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

論壇結束後，由台北市政府回請午宴，下午參訪市中心的歷史文化街區張園及將交換小貓熊的上海動物園，接著與台商座談餐會後，蔣萬安等人即前往機場返台，預計廿八日晚間七點四十分搭機返台，九點四十五分抵達松山機場。

蔣萬安昨出席市政行程，會前媒體堵訪問他，按照上次經驗，這次是否會跟對岸民眾互動熱絡？蔣萬安表示，相關的行程細節還在做最後的確認，希望這次市政交流能夠一切順利，一旦確定就會向大眾報告。

