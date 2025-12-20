好康玩假的？ 跨年晚會搖滾區入場證 600家飯店僅300張

「台北最High新年城─二〇二六跨年晚會」昨公布完整卡司，並宣傳與台北超過六百家飯店合作，住宿兩晚憑發票可領兩張「台北跨年晚會搖滾區入場證」，不用半夜排隊，即能從專屬通道進入。但記者查證發現，此方案限量三百張，亦即平均一家飯店分配不到一張，遭質疑好康政策根本玩假的。對此，觀傳局僅表示，台北跨年晚會搖滾區入場證本是規劃限量提供，並串連台北旅宿業者共同宣傳，對於每家發不到一張的問題，完全不回答。

住兩晚免排隊 每家竟發不到一張

台北市觀傳局於十二月五日公布祭出三大方式，讓民眾可獲得台北跨年搖滾區入場資格！包含聯手超過六百家台北市旅館飯店祭出免費領跨年搖滾區入場證、聯合業者推出跨年專屬限量遊程直衝搖滾區，以及在「Humans of Taipei 我是台北人」Facebook 期間限定抽跨年搖滾區入場證十組。

觀傳局：旅館公會發放 限量供應

其中，經記者查證，市府宣稱攜手中華民國觀光旅館商業同業公會、台北市旅館商業同業公會及台北市旅館同業發展協會，即日起至十二月卅一日，民眾只要入住台北寒舍艾美酒店、台北美福大飯店、北投麗禧溫泉酒店等超過六百家旅館飯店，並在旅館現場填寫資料，民眾需先完成結帳，並上傳兩晚住宿發票及明細照片到表單，就有機會獲得限量「台北跨年晚會搖滾區入場證」兩張，但僅限量三百張，平均一家飯店發不到一張，好康方案如何運作受到強烈質疑。對此，觀傳局推稱由三大公會發放。至於平均一家不到一張問題，則未回答。

觀傳局表示，「台北跨年晚會搖滾區入場證」釋出舞台前一小部分區域，作為限量合作專區，提供在台北住宿兩晚的民眾近距離觀賞演出，民眾可以透過專屬通道進入，其餘舞台前的區域仍開放民眾自由入場，提醒民眾，跨年晚會相關入場證件均為非賣品，也未授權任何人或單位進行任何形式的交易，如查獲違規情事，將取消入場資格。

