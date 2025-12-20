索資爭議 林奕華至議會備詢室溝通

市府在未與議會溝通下，限制議員索資三日提供規定，引發跨黨派議員不滿。日前市議會民政委員會已退回兩次秘書處專案報告，前日要求副市長林奕華列席報告，市府卻以《地方制度法》無規範且無前例為由堅稱不必出席，委員會決議停審預算。為此，市府昨大轉彎，林奕華改至委員會備詢室「溝通」。但綠、白議員仍對副市長、秘書長雙首長未列席不滿，秘書長李泰興坦言，因內部說是林副出席，自己也沒收到通知，當場道歉，議員則要求懲處。針對市府提出的索資流程修正版，議員質疑市府聲稱要減輕公務員索資壓力，但修正版根本變相在找公務員麻煩。

雙首長未列席 李泰興道歉 議員要求懲處

李泰興指出，針對議員索資流程修正版，為減少議員擔心「問A答B」機率，接獲議員索資需求後一小時內通知權責機關，四小時內必須確認，機關間不能互相推拖，若承辦人員對索資內容不了解，府會聯絡人需在一天內要確認相關內容正確性，若牽涉個資、跨局處資訊，導致資料無法完整提供，也需在兩天內向議員研究室說明，希望能延長回覆時間。面對議員有緊急需求，需要加快回覆時程，則由機關首長負責協調定奪。

索資流程修正版 遭質疑變相找公務員麻煩

對此，民眾黨籍市議員林珍羽認為，此流程將加重府會聯繫窗口負擔，跨局處溝通都是府級才能溝通，怎麼能讓第一線基層承擔？民進黨籍市議員、召委許淑華也表示，市府聲稱要減輕公務員壓力，反而讓他們壓力更大，「為了要對付議員，根本變相在找公務員麻煩」。

許淑華直批，光是安排議員索資專案報告，秘書處的府會聯繫就搞出這麼大的烏龍，不只拿《地方制度法》壓議會，秘書長甚至說「不知道要出現」，根本藐視議會。民進黨籍市議員顏若芳也說，根據《地方制度法》第四十九條，委員會可要求市長除外的市府業務機關首長或單位主管列席說明，認為雙首長未出席事件應懲處。對此，李泰興坦言內部溝通確實要檢討，為此道歉。

最終主席許淑華裁示，在審議秘書處預算前，索資流程需再改善，秘書長要自我懲處，未懲處前停審秘書處預算，同時決議民政委員會的正副首長特別費列通案暫擱、第一預備金也暫擱。

國民黨團書記長李明賢在接受記者詢問時表示，議員們基於問政都希望速度越快越好，且不能問A答B，且SOP修改過後如有急件議員還是能向市府溝通加速，也是不錯的改善。

