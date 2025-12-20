北市明年公告地價小漲3．9％ 南港漲最多

台北101大樓蟬聯13年地王寶座。（資料照）

台北市地政局昨公布明年公告土地現值及公告地價，作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值較今年下跌〇．三一％，僅南港、文山、北投、大同區上漲，將反映在房地產交易上；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較二〇二四年上漲三．九％，十二區均呈上漲趨勢。地政局長王瑞雲表示，預估二〇二六年地價稅負擔，占總戶數五十七％的自用住宅戶，平均每戶增加約一九八元。

公告土地現值下跌 僅4行政區上漲

在影響房地交易的公告土地現值，王瑞雲表示，考量最近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌〇．三一％，其中住宅區段下跌〇．五八％，商業及工業區段上漲〇．四六％。十二行政區僅四個行政區上漲，居首的南港區，各項公共建設持續推動，帶動民間投資動能，多項大型開發案同步推展，平均調幅〇．三九％；居次的文山區，環境寧適且文教氣息濃厚，配合捷運環狀線南環段規劃建設，區域交通路網更趨完整，居住條件及發展潛力提升，平均調幅〇．二五％；第三名北投區受惠於北投士林科技園區開發效益，區域機能漸趨成熟，有利相關產業群聚發展，推升產業投資及就業人口居住需求，平均調幅〇．一二％；大同區調幅則為〇．〇四％。

請繼續往下閱讀...

此外，今年地王仍由「台北一〇一大樓」穩居寶座，身為全國最高大樓及國際知名地標，加上商辦市場需求穩健，商業活動熱絡，地價表現平穩，明年公告土地現值以每平方公尺二一一萬二〇〇〇元，換算每坪約六九八．二萬元，比一一四年小漲三萬元，連續十三年蟬聯地王；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺二〇二萬六〇〇〇元，換算每坪約六六九．八萬元，連三年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺二〇〇萬元，換算每坪約六六一．二萬元，位居全市第三。

南港區漲幅5.28％ 文山區4.98％

王瑞雲表示，地價評議委員會認為公告地價調整除反應近二年地價動態外，也應審慎考量民眾稅賦負擔，因此公告地價全市十二個行政區均上漲，平均小幅上漲三．九％。南港區、文山區漲幅相對較大，平均調幅分別為五．二八％及四．九八％；大安區漲幅最小，平均調幅為三．〇六％。

自用住宅地價稅 平均每戶約增加198元

經稅捐稽徵處預估，明年地價稅負擔，占總戶數五十七％的自用住宅戶，平均每戶約增加一九八元；全市五〇一二個地價區段，有四七一五個地價區段上漲，二七〇個地價區段持平，廿七個地價區段下跌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法