阿里山「神」旅行 海神媽祖搭林鐵

金門天后宮天上聖母搭林鐵「栩悅號」。（記者蔡宗勳攝）

阿里山國家風景區管理處攜手嘉義縣新港奉天宮辦理「阿里山神旅行抵嘉」，昨天來自台灣、澎湖、金門、馬祖的「海神媽祖」與眾神共二十五尊神像齊聚阿里山林鐵北門車站，由交通部長陳世凱、奉天宮董事長何達煌等迎請搭上林鐵「栩悅號」觀光列車，展開為期四天的「神」旅行。

25尊神像 遶境為鄉親祈福

昨早眾人迎請眾神神像在北門車站搭車，下午到奮起湖車站，由縣長翁章梁與竹崎鄉中和村長洪銀盛等接駕，在月台設香案祭拜，再度起程後抵達阿里山站，前往阿里山受鎮宮安座，沿途許多遊客在神轎後虔誠祈福。

眾神今天清晨到祝山看日出迎曙光，前往番路鄉隙頂、竹崎鄉石棹與阿里山鄉樂野等地巡禮；明天到梅山鄉太和、瑞里與瑞豐地區，最後一天到梅山鄉圓潭、太興及太平雲梯讓民眾鑽轎祈福，再回到阿里山國家風景區觸口遊客中心舉行「平安宴」。

陳世凱說，眾神明搭乘林鐵列車上山旅行、遶境為山區鄉親祈福，將有許多遊客跟著「神」旅行，一同上山遊憩，如到媽祖看日出地點迎接曙光，將可帶動國旅觀光熱潮；何達煌感謝各界協助促成「媽祖遊阿里山」盛會，達成跨海連心的祈福之旅。

