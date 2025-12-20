台西1.9公里海堤破洞 獲2.15億補助修繕

雲林縣府獲中央經費挹注，昨日舉辦修繕工程開工典禮。（記者李文德攝）

雲林縣台西鄉有才寮大排出海口新興海堤全長一．九公里，去年凱米颱風曾沖出兩個十米長缺口，地方憂未來可能「破堤」，縣府獲中央二．一五億元經費挹注，將堤防加高至六．二米，昨舉辦動工典禮。縣府表示，工程預計後年中完成，提供居民更安全的生活環境。

舉辦動工 預計後年中完工

台西鄉長李文來表示，台西新興養殖區面積約三百公頃，多為文蛤養殖戶，海堤全長一．九公里，堤岸道路是養殖戶長年必經之路，不過海堤多以石礫、砂土堆砌而成，至少廿年未修整，加上地層下陷，海浪長期拍打導致土石沖落，每逢颱風大浪拍打堤防，就會讓一堆礫石散落在道路，危險無比。

林姓養殖戶指出，海堤在去年凱米颱風時就被海浪沖出兩個長十米的缺口，山陀兒颱風也將堤防大片礫石沖落道路，還有一艘藍色小船筏也被沖落，道路根本難以通行，地方擔憂如果潰堤大量海水灌入，恐將造成嚴重災情。

將海堤高度提高至6.2米

縣府水利處長許宏博說，縣府獲公共工程委員會約二．一五億元災後復建經費修繕，採用L型擋浪牆加高形式，將海堤高度從四．五米提高至六．二米，靠海的堤前坡以拋石增厚抵禦海浪衝擊，堤後則改為混凝土面，避免土石影響道路，以因應五十年潮位不越堤為原則。

昨縣府舉辦動工典禮，雲林縣長張麗善表示，工程將花費五百四十天，預計二〇二七年中完工，期盼能夠杜絕海浪越過堤防致災的情形，為當地民眾提供更安全的生活環境。

