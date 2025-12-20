為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《全國市區首座》新營圓環 導入「多車道螺旋」設計

    2025/12/20 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    新營圓環新設計讓車流在進入圓環前就清楚分流。（南市交通局提供）

    台南市交通局將「多車道螺旋圓環」設計理念導入新營圓環，透過標線優化，打造全國市區首座螺旋圓環示範案例。

    行人優先、動線清楚

    但這樣的圓環車道設計，還是引發新營人討論，有褒有貶，不少用路人一時無法適應；交通局局長王銘德表示，此次改造以「行人優先、動線清楚」為核心，讓車輛在進入圓環前即完成分流，降低車與車、車與行人的衝突風險，提升整體行車秩序與安全性，先進行三個月的宣導期，協助用路人逐步適應圓環的新標線與行車方式。

    進入圓環前完成分流

    新營中山路圓環居交通要衝，但長期存在人行動線不連續、車流混亂、路肩過寬誤認車道及違停等問題，事故風險偏高，交通局決定全面優化交通動線。

    交通局說，在車行設計上，圓環內採附設裙環，引導小車依車道行駛，同時保留大車轉彎空間可以壓駛；車道改為螺旋線形並搭配指向線，引導車輛由外側車道順暢離開圓環，提升尖峰時段通行效率。進出圓環處則增設分向槽化線與讓路線，強化禮讓機制，清楚提醒停讓行人，外路肩也規劃停車格位與管制。緊鄰圓環的中正路公車站新增公車彎設計，讓公車停靠不再影響主線車流。

