    首頁 > 生活

    南市明年度1270億總預算 三讀通過

    2025/12/20 05:30 記者蔡文居／台南報導

    明年度台南市政府總預算歲出編列一二七〇億餘元，市議會臨時會前晚挑燈夜戰完成總預算聯席審查，昨天下午進行二、三讀會，其中歲出刪減六七四四萬餘元，刪減比例不到千分之一；歲入部分則一毛未刪，僅就附屬單位南市交通作業基金收入刪減四一四萬元，其他皆依審查意見照案通過，昨天傍晚順利完成總預算三讀。

    歲出刪減比例不到千分之一

    在歲出刪減數部分，包括南市財稅局編列價購康寧大學台南校區經費三千萬元，經發局康寧大學校地租金及維護管理費用二千多萬元，除各保留科目一千元，五千多萬元預算全遭刪除。

    台南市議會昨天下午召開第四屆第十次臨時會進行明年度南市總預算案第二、三讀會及臨時動議等議程，由議長邱莉莉擔任主席，市長黃偉哲率各局處首長列席。

    針對康寧大學案，市議員周嘉韋提出復議，與會議員意見分歧，雙方爭議不休。最後折衷由市府提出詳細規劃後，再於明年臨時會辦理追加減預算。黃偉哲表示，為了計畫更周延，願意在最短時間內，重新檢討提出規劃。

    邱莉莉裁示，復議案撤回，明年三月市議會召開臨時會時，安排市府專案報告，科目先保留，屆時再由市府辦理追加減預算。

