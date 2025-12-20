為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韓日女神來了 台南「搖滾耶誕」今開唱

    2025/12/20 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南水果精緻好吃。（記者洪瑞琴攝）

    台南水果精緻好吃。（記者洪瑞琴攝）

    黃偉哲端出滿桌農特產與鮮果 還準備清燙牛肉湯 藝人們驚喜連連

    日本透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰，韓國超人氣女團UNIS，以及影視歌三棲女神鄭恩地昨天與粉絲們見面，為今天登場的「二〇二六台南好young」耶誕跨年首場搖滾耶誕演唱會提前造勢。

    日本歌手超想大啖鱔魚意麵

    在粉絲見面會，宮崎薰分享，在東京長大的她，是首次踏入擁有深厚文化底蘊的台南，感受特別不同，期待在耶誕奇蹟與感恩氛圍中，與台南及各地的粉絲共度美好時光。川西奈月因〈理想的女孩〉在社群平台突破三億次播放，成為新一代療癒系人氣女聲，她表示，聽說台南有經典美食鱔魚意麵，非常想嘗試，期待感受台南獨特的飲食文化。

    盼粉絲推薦美食與必訪景點

    UNIS成員則對台南的水果與景點充滿好奇，想一嘗水果的鮮甜美味，呼籲粉絲在欣賞演出之餘，透過粉專或IG留言，推薦更多台南美食與必訪景點。影視歌三棲女神鄭恩地表示，很高興提前來台南過耶誕，與各界粉絲提前互動，她說：「大家來看我的演出，一定不會失望。」

    現場滿桌的台南農特產與當季鮮果，包含蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等五彩繽紛的水果，讓藝人們驚喜連連。

    台南市長黃偉哲親自導覽介紹，並特別準備冬季暖心料理—清燙牛肉湯給鄭恩地品嘗，他笑說：「冷冷的冬天，就是要來碗熱呼呼的牛肉湯，暖胃又補身。」黃偉哲也呼籲民眾把握機會，體驗台南美食與文化魅力，感受耶誕節的歡樂氣氛。

    台南首場搖滾耶誕演唱會，今晚六點至十點將在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容堅強，包括動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光，主持人由籃籃與李多慧搭檔，邀請民眾一同搖滾耶誕，迎接最熱鬧的台南跨年活動。

    台南市長黃偉哲（中）贈送蘭花飾品給川西奈月（左）、宮崎薰（右）表達歡迎之意。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）贈送蘭花飾品給川西奈月（左）、宮崎薰（右）表達歡迎之意。（記者洪瑞琴攝）

    韓國超人氣女團UNIS可愛爆萌。（記者洪瑞琴攝）

    韓國超人氣女團UNIS可愛爆萌。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播