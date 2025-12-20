韓日女神來了 台南「搖滾耶誕」今開唱

台南水果精緻好吃。（記者洪瑞琴攝）

黃偉哲端出滿桌農特產與鮮果 還準備清燙牛肉湯 藝人們驚喜連連

日本透明系女聲川西奈月、ASKA飛鳥涼的女兒宮崎薰，韓國超人氣女團UNIS，以及影視歌三棲女神鄭恩地昨天與粉絲們見面，為今天登場的「二〇二六台南好young」耶誕跨年首場搖滾耶誕演唱會提前造勢。

日本歌手超想大啖鱔魚意麵

在粉絲見面會，宮崎薰分享，在東京長大的她，是首次踏入擁有深厚文化底蘊的台南，感受特別不同，期待在耶誕奇蹟與感恩氛圍中，與台南及各地的粉絲共度美好時光。川西奈月因〈理想的女孩〉在社群平台突破三億次播放，成為新一代療癒系人氣女聲，她表示，聽說台南有經典美食鱔魚意麵，非常想嘗試，期待感受台南獨特的飲食文化。

盼粉絲推薦美食與必訪景點

UNIS成員則對台南的水果與景點充滿好奇，想一嘗水果的鮮甜美味，呼籲粉絲在欣賞演出之餘，透過粉專或IG留言，推薦更多台南美食與必訪景點。影視歌三棲女神鄭恩地表示，很高興提前來台南過耶誕，與各界粉絲提前互動，她說：「大家來看我的演出，一定不會失望。」

現場滿桌的台南農特產與當季鮮果，包含蜜棗、紅白火龍果、小番茄、椪柑、鳳梨、洋香瓜等五彩繽紛的水果，讓藝人們驚喜連連。

台南市長黃偉哲親自導覽介紹，並特別準備冬季暖心料理—清燙牛肉湯給鄭恩地品嘗，他笑說：「冷冷的冬天，就是要來碗熱呼呼的牛肉湯，暖胃又補身。」黃偉哲也呼籲民眾把握機會，體驗台南美食與文化魅力，感受耶誕節的歡樂氣氛。

台南首場搖滾耶誕演唱會，今晚六點至十點將在永華市政中心西側廣場登場，卡司陣容堅強，包括動力火車、告五人、鄭恩地、UNIS、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、JUD陳泳希、紫月光，主持人由籃籃與李多慧搭檔，邀請民眾一同搖滾耶誕，迎接最熱鬧的台南跨年活動。

台南市長黃偉哲（中）贈送蘭花飾品給川西奈月（左）、宮崎薰（右）表達歡迎之意。（記者洪瑞琴攝）

韓國超人氣女團UNIS可愛爆萌。（記者洪瑞琴攝）

