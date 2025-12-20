為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗與陽明交大合作 設理工學院、實驗高中

    2025/12/20 05:30 記者張勳騰／苗栗報導

    行政院推動桃竹苗大矽谷計畫，苗栗縣政府評估園區人口將持續上升，教育需求倍增，全力爭取竹南科學園區實驗中學，但遲無下文，縣長鍾東錦昨在苗栗縣議會臨時會指出，已爭取國立陽明交通大學前來苗栗設立理工學院，並附設實驗高中，雙方廿二日將簽署合作協議書，預計二〇二八年招生。

    雙方將簽署協議書 預計2028年招生

    苗栗縣政府已盤點縣立大同高中南側九公頃用地，積極向國科會新竹科學園區管理局於竹南科學園區推動園區內設立科學實驗中學，新設高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園五學制，以提供竹南科學園區、銅鑼科學園區、國家衛生研究院及新竹科學園區外溢等員工子女就讀，但因難度太高，遲無進展。

    鍾東錦昨在縣議會臨時會中指出，他與教育處長葉芯慧前往教育部拜會部長鄭英耀，因現在要爭取科學實驗高中的難度太高，因而改變一個方法改做實驗教育，並爭取國立陽明交通大學到苗栗來設理工學院，學院並附設實驗高中，也獲鄭部長同意。

    鍾東錦表示，國立陽明交大已先出六千萬做整體規劃，縣府將提供縣立新港高中預定地做為校址，該學院將以理工為主，主要替企業培養半導體及AI人才，除縣款，也將從社會企業各界募款，也希望企業多多支持苗縣府的政策，民間與政府一起努力，來打造一所好的學院及附屬實驗高中，讓苗栗學生不用舟車勞頓的要到新竹、台中及台北去念高中。

    苗栗縣政府強調，國立陽明交大將於苗栗校區進行跨領域延伸教育、重點科技產業人才培育基地、產學共創基地、向下延伸教育，從幼兒園、國小、國中至高中等研究教學及產學合作。

