交長：觀光要轉型 台灣國際搜尋量大增

台灣觀光協會昨舉辦69週年年會，邀集超過500位產官學界代表出席參與。（台灣觀光協會提供）

台灣觀光協會（TVA）昨舉辦成立六十九週年年會。交通部長陳世凱表示，台灣觀光到了轉型階段，旅遊成為民眾的日常，過去強調觀光人次，未來要向品質及產值努力。國際專家指出，全球旅客來台機票搜尋量成長廿一％，台灣是熱門旅遊目的地。

兩岸觀光尚未完全開放，中方指控是民進黨干擾。陸委會回應，從中日爭議可知，中方習慣以觀光作為脅迫工具，我方並不樂見，這就是政治干擾。

請繼續往下閱讀...

觀協會長簡余晏年會致詞表示，亞洲觀光正在鉅變，台灣位於大國邊緣，也在世界最前沿，此刻是觀光各界團結面對挑戰與轉型的時間點，「台灣已經是世界的台灣。」

TVA以民間角色進行觀光人才培育及國際交流。榮譽會長、圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，近年旅遊人次不再是各國追求重點，而是觀光品質，期待透過培育人才、深化研究能量，支持台灣朝觀光大國邁進。

陳世凱指出，台灣觀光要投資軟硬體建設，包含成立觀光研訓院、啟用桃園機場第三航廈北廊廳，也持續推動北回之巔及微笑南灣計畫串連南北觀光特色。年會昨日表揚TVA首屆「觀光研究」及「不可錯過的台灣之旅短片」獎學金得獎者，獎項有四十二件研究論文、二二二件短片投件。

現場聚集產官學界人士。韓國文化觀光研究院觀光研究本部長李元熙演講分享韓國觀光策略。ForwardKeys智慧與行銷總監Olivier Ponti指出，過去一年全球來台機票搜尋量成長廿一％，來自紐約的搜尋量更成長六十八％。台灣客源市場機票搜尋量，從首爾出發的搜尋量最高為十三％，東京、馬尼拉都是七％次之。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法