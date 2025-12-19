桃市三級棒球開訓 各界捐590萬支持

桃園市副市長蘇俊賓（左二）代表市府受贈。（記者周敏鴻攝）

「桃園市棒球天使計畫—二〇二五年三級棒球訓練營」昨在平鎮棒球場舉行開訓典禮，邀廿一所市內的棒球發展學校、百餘位學員參訓，盼能傳承球技與經驗；桃園市體育總會棒球委員會、桃園市不動產建築開發商業同業公會、聯新國際醫院共捐贈五百九十萬元，盼能協助桃市棒球運動發展更上一層樓。

副市長蘇俊賓於開訓典禮代表市府受贈時說，棒球委員會主委楊家俍與總顧問張滄彬提供一百五十萬元的棒球訓練器材給各校球隊，桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世代表公會捐贈兩百四十萬元經費給新明國中作為棒球訓練之用，聯新國際醫院贈與平鎮高中兩百萬元額度供學生運科追蹤與治療檢測，都是推動桃市棒運發展的重要民間資源。

「桃園市三級棒球訓練營」是市府投入一千萬元設立「棒球天使基金」後的重要活動之一，為了傳承球技與經驗，訓練營邀日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的古林睿煬、樂天桃猿總教練曾豪駒等人，指導少棒、青少棒、青棒三級棒球隊的學員球技與經驗，並融入運動科學與防護、運動員生涯規劃、球場禮儀、品德教育等，盼每一位學員都能成為全方位的優秀選手。

訓練營分兩梯次進行，少棒組梯次已結訓，青棒組、青少棒組因十一月間的颱風影響，延期到十二月廿二日起訓練四天。

