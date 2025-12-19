桃園推女路計畫 發掘女性生活、工作痕跡

桃園市長張善政（中）與「女路有影」徵件活動前3名得主合影。（記者謝武雄攝）

已完成桃園、龍潭、大溪、平鎮等4區探討 並出版女路地圖

桃園市政府婦幼發展局開辦「一區一女路計畫」，從性別視角探索在地人文、生態與產業，發掘女性生活與工作痕跡，計畫分三年執行，今年已完成桃園、龍潭、大溪、平鎮等四區探討並出版女路地圖，昨辦成果發表，並開發女路地圖導覽，平鎮、龍潭已提供線上預約，大溪預計明年第二季可上網預約。

請繼續往下閱讀...

打造可行走、可聽、可感受導覽路線

婦幼局長杜慈容表示，「一區一女路計畫」是從性別視角出發，串聯地方團體、學校、社區，共同打造可行走、可聽、可感受的導覽路線，陸續優化平鎮、龍潭女路，並新增桃園、大溪路線，累積完整女性生活與社區記憶，預計後年就可完成金市各行政區女路計畫。

提升在地女性故事能見度與社區參與度

杜說，今年度計畫透過說明會、踏查拜訪在地單位，辦理優化工作坊，成功培訓四十七位女路導覽員，為提升在地女性故事能見度與社區參與度，同時舉辦「女路有影」影音徵件活動，呈現桃園女性在生活、工作、家庭、文化與社區的真實樣貌，讓城市居民感受女性貢獻的多元面向。

市長張善政於發表會上頒獎給「女路有影」徵件活動前三名得主，也頒發證書給四個行政區、四十七位女路導覽員，感謝她們的導覽讓民眾感受女性貢獻的多元面向，即起至廿六日在市府川堂有女路成果展，「HERWAY TAOYUAN」桃園女路旅遊指南手冊可至婦幼發展局官網查詢。

婦幼局以桃園女路地圖為例，走訪老城區女老闆經營老店「日光照相館」、「寶祥鐘錶」、「精井寶石號」，還有子愛舞蹈補習班、喜憨兒庇護商店、新住民文化會館及有「東南亞一條街」之稱的延平路，是桃園最具特色文化街區之一，也是展現新住民女性力量重要場域。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法