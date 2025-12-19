為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    頭份市下水道破損 將斥資近3000萬修復

    2025/12/19 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導

    苗栗縣頭份市因部分區域地勢較低，以往遇到較大雨勢容易淹水，也陸續建置雨水下水道疏導。不過，因較早建置的雨水下水道因長期容納突如其來的降雨肩負排水重擔，頭份市市區主要雨水下水道A幹線損壞嚴重，雨水箱涵也同樣破損，苗栗縣政府獲中央補助兩千六百多萬，將對總經費兩千九百多萬修復工程，進行發包。

    將開挖重新施作箱涵約660公尺

    苗栗縣政府水利處表示，預計修復範圍為頭份市A幹線雨水下水道及永貞路幹線，該幹線使用已經長達廿年以上，主要將忠孝二路排水引導至中央路後再往永貞路最後經龍鳳大排排出。工程位置主要位於頭份市忠孝二路、永貞抽水站旁永貞路東、西幹線及引水箱涵，將開挖重新施作既有雨水箱涵頂版破損長約六百六十公尺，以及永貞抽水站周邊廿三處待修復箱涵。

    由於近年來常有降雨發生，為避免汛期來臨時，雨水下水道因損壞無法發揮正常作用、順利疏導水流。

    另外，頭份田寮、東庄里的永貞路、民族路、八德一路一帶因地勢較低，每逢豪大雨或颱風易造成積淹水現象，苗縣府爭取中央補助設置啟用永貞抽水站後也建置雨水下水道系統，第一期永貞路抽水站接至民族路與八德一路口已完工，第二期民族路未完成路段及八德一路五百一十三公尺，預計明年中完工。

