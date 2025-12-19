彰化高鐵特定區 樂齡園區二次標售

台灣邁入超高齡化社會，面對人口老化挑戰，也是樂齡產業發展的契機；彰化縣政府在高鐵彰化車站特定區劃設「樂齡健康產業園區」面積廣達十公頃。不過，首次標售無人投標而流標，繼續辦理第二次招標，目前進行標售公告，縣府歡迎企業踴躍遞件，攜手打造高齡友善城市。

4筆總面積10公頃 底價近43億

這次標售公告期到明年一月廿九日止，一月卅日將進行第一階段資格審查，通過者必須進一步提交完整的投資計畫，經審查通過後，才能進入最後的價格標決標階段。第二次標售條件，包含地段、價格及開發內容與取得土地後三年，必要得展延一年，限期開發，逾期縣府依原決標價無息買回，相關規定不變，一樣採行「先審查、後決標」的模式運作。

面積最大產業基地 指定開發養生村

公告土地共計四筆總面積十公頃、標售總底價近四十三億元，均坐落在高鐵站以東、台鐵以西彰化高鐵特定區的第二產業服務專用區。其中，基地面積最大的核心產業基地，指定開發為「樂齡住宅」與「醫療服務」，也就是俗稱的「養生村」。

其餘三塊衛星基地則各自規劃為支援產業，價格各約六．七億、八．八億及十二億元，涵蓋照護服務與社交休閒、商業服務與住宿餐飲、批發零售及運輸倉儲。

地政處表示，樂齡潛在市場龐大，交通便利、基地方正、面積大適合開發，仍要藉由大規模投資與整體規劃，以利發展。

