日月潭清淤排砂 台電允加強沖刷

日月潭不僅是觀光湖泊，還是水力發電水庫，惟水庫運作九十一年淤積明顯，管理水庫的台電今年展開水力發電排砂，藉此為水庫「續命」，但排砂後的濁水流經下游水里溪，卻遭居民質疑污染水岸、河道變灰白；台電回應，水里溪石塊灰白，與排砂是否有直接關係還需釐清，但後續會加強放水沖刷，降低民眾疑慮。

台電表示，日月潭清淤透過抽取底泥，混合潭水後送進水輪機，進行水力發電排砂，不僅維持發電運作，也同時排砂清淤，發電後的濁水會流經下游水里溪，再匯入濁水溪。

台電也說，水力發電排砂都在晚間進行，避免白天操作影響到水里溪景觀，且排完濁水後，都會再排放發電放流水，運用清水沖刷河道，把殘留泥砂帶往濁水溪，將排砂衝擊降至最低，自今年排砂以來，透過第三方單位監測，水里溪的水質、生態，以及魚類環境並未出現異常。

至於民眾質疑排砂導致水里溪床灰白，經過實勘，由於正值枯水期，河床石頭多有裸露，無法直接證明與清淤排砂有關，但無論如何，未來都會持續監測，並透過排放發電放流水沖刷河道，以降低淤砂沉澱和民眾疑慮。

