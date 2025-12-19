《台中綠美圖開幕》文化部次長致詞被取消 議員批失禮

台中綠美圖十二月十三日正式開館，傳出文化部次長李靜慧受邀竟到當天早上才臨時被通知「不需致詞」，且現場藝術家文壇人士眾多，全被草草唱名帶過，不少藝文界人士撻伐台中市待客之道根本「不文化」；多名議員斥，近來中央部會首長到台中參加活動「被消音」層出不窮，台中市長盧秀燕刻意抹煞中央，將歷任市長努力規劃的台中市綠美圖打包成個人「政績秀」，失儀及失禮更輕視文化令人遺憾。

文化局：貴賓眾多 精簡流暢

台中市文化局長陳佳君強調，典禮出席貴賓眾多，甚至有三國大使親自與會，當天光介紹來賓「唱名花了近半小時」，事前雖有規劃致詞來賓名單，為精簡流暢，彈性敲定僅由建築師妹島和世、西澤立衛及城市代表人市長盧秀燕致詞，當天典禮控制在一小時左右結束。

藝文界人士撻伐市府不文化

台中綠美圖結合市立美術館及市立圖書館打造，十三日終於正式開館，文化局統計，開館到十七日已有五萬五三八七人次到館參觀，人氣旺盛；不過，近日傳出開幕典禮前取消文化部次長李靜慧致詞，對與會藝文人士僅草草唱名帶過，挨批「文化盛會一點都不文化」。

市議員黃守達指出，市府貿然取消國家文化主管機關的致詞安排，盧秀燕致詞更忽略前朝努力，只顧將文化場館轉化為自己的政績時，以政治凌駕於文化之上，看不到文化前景令人遺憾。

議員指開幕 淪墊高盧秀燕的工具

市議員江肇國也指出，包括交通部、內政部等官員參加台中活動也都「被消音」，全場僅盧秀燕能說好說滿，收割、攬功、推銷助選，文化專業、制度禮節無人在意，台中綠美圖開幕淪墊高盧秀燕的工具。

市議員周永鴻直指，盧秀燕總是把藝文建設當政治籌碼，只因為她一句「不想做人家細漢」，就扼殺台中州廳成為國美館二館的機會，修復過程令人不忍卒睹，根本沒有文化素養，台中「文化城」的底蘊已逐漸流失。

