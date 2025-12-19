基隆暖暖溪出現白色泡沬 未找到污染源

基隆暖暖溪發現不明白色泡沫，基隆市環保局人員前往布設攔油索。（記者盧賢秀攝）

基隆河十一月廿七日才發生油污染事件，影響基隆市和新北市汐止區十八萬戶飲用水，基隆河上游暖暖溪昨天早上又發現大量不明白色泡沫，市議員連恩典立即通知台灣自來水公司，立即停止八堵抽水站取水改換新山水庫供水，環保局人員也趕至現場設攔油索、採水樣追查污染源，目前還沒查到行為人。

八堵抽水站停抽 改換新山水庫供水

昨天上午七點多民眾發現暖暖溪出現大量白色泡沫，懷疑有人偷排，暖暖溪上約廿公尺長都是白色泡沫，連恩典趕至現場後馬上通知自來水公司和環保局人員。

水公司第一區管理處副處長陳昭賢說，接到通知立即停止八堵抽水站抽水，改用新山水庫供水，並在取水口設有三道防護措施。暖暖溪發現泡沫處距離八堵抽水站上游約一．三公里，泡沫尚未流入基隆河主流；基隆市環保局人員也在水源橋下布設攔油索及攔阻器材，防堵泡沫向抽水站下游擴散。

台水公司強調，持續掌握水質檢測結果，同步加強水源巡檢頻率，並配合基隆市環保局追查不明物質來源。

基隆市環保局人員也抽取水樣檢測，初步發現沒有油污，也未檢出重金屬，後續送實驗室進行進一步檢測與化驗。

環保局指出，該白色泡沫是暖暖溪岸雨水排水管排出，是暖暖街的生活污水，懷疑白色泡沫是社區消防設備破損所致，但派員循線調查社區消防設備、洗車業者等，沒有發現有排放污染行為，環保局已組成專案小組，現正沿線追查相關可疑污染源。

