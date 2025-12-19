台北跨年晚會 捷運42小時不收班

晚間10點半至隔天清晨6點 綠線南京三民、小巨蛋進站免費

台北市政府前廣場跨年晚會、天后蔡依林大巨蛋演場會，將於十二月卅一日登場，交通局昨天預告，配合跨年晚會舞台搭設，廿四日凌晨零時起，先封閉市府西大門前市府路（松壽路至松高路間）的五個車道，卅一日晚上七點起信義區三階段交管，逐步擴大管制範圍，車輛只出不進或禁止進出，建議民眾搭乘大眾運輸，台北捷運連續營運四十二小時不收班，卅一日晚間十點半至隔天清晨六點，從松山新店線南京三民站或台北小巨蛋站進站者，該趟車資免費，降載散場搭乘板南線及淡水信義線的人流。

請繼續往下閱讀...

市府路5車道 24日零時起封閉

蔡依林大巨蛋演唱會時間為下午五點至晚上十點半，府前廣場的「台北最HIGH新年城」則是晚上七點至隔天凌晨一點。

北捷表示，卅一日早上六點起至明年一月一日深夜十二點，連續營運四十二小時不收班，捷運各車站將視人潮啟動月台、收費閘門及出入口疏導管制。

板南線及淡水信義線卅一日下午五點起採最密班距行駛。藍線最短班距二至三分鐘，紅線最短班距三分鐘。

另外為分流散場時段人潮，卅一日晚間十點半至明年元旦清晨六點，民眾持電子票證從松山新店線的南京三民站、台北小巨蛋站，刷卡進站搭車，可享不限站數當趟車資免費。

北捷補充，廿四日起，「台北捷運Go」APP的「AI智慧客服」新增「資訊快捷入口」功能，開放快速查詢路線營運狀況、路網、時刻表及各站首末班車等資訊。

信義區周邊公車 55條路線改道

配合跨年活動，信義區周邊公車計有五十五條路線改道，並取消停靠一一四個站位，散場時則有卅七條行經信義計畫區、貓空的公車及捷運接駁公車路線，延後收班。今年有四線接駁公車，元旦凌晨零時至一點半巡迴疏運，其中一條大巨蛋往捷運南京三民站，可串聯綠線免費搭乘限定優惠。

YouBike部分，卅一日下午五點起，信義計畫區周邊四十個站點暫停營運，晚間七點起擴增至光復南菸廠路口等廿五站，預計一月一日凌晨三點恢復正常。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法