嘉縣「茶染時尚」 93歲陳兆熊自信走秀

93歲台南藝術家陳兆熊（中）穿著茶染服飾走秀。（記者王善嬿攝）

「二〇二五高山茶都．嘉義」在嘉義縣中埔穀倉農創園區展出至廿一日，嘉義縣茶文化協進會昨結合茶染服飾、國樂團、素人走秀，辦理「茶染時尚走秀」，活動亮點為九十三歲台南藝術家陳兆熊擔任模特兒，他穿著手工茶染精品服飾走伸展台，展現時尚與自信風采，呈現茶文化跨越世代、融合生活的多元風貌。

嘉義高山茶重鎮 創新茶文化形式

嘉縣茶文化協進會會員來自嘉義、台南，共五十三名，陳兆熊經友人介紹，昨天是第二年參與高山茶都走秀活動，高齡九十三歲的他沒有彩排就直接上場，展示土色系茶染衣與工藝品，在國樂聲中自信地在伸展台，隨著樂音、節拍變換姿勢，現場掌聲不斷。

嘉縣茶文化協進會理事長王珍芷表示，茶染是一種結合自然、工藝與文化記憶的創作方式，不同於藍染與檳榔染，茶染還結合不同香草染，呈現溫潤、沉穩且獨具層次的偏大地色調；嘉義做為高山茶重鎮，茶染工藝成為展現茶文化創新表現形式。

王珍芷說，此次走秀分別呈現都會時尚氣場、古典美學、青春動感等茶染工藝多元樣貌，藉此展現嘉義茶產業的文化厚度與跨世代魅力。

