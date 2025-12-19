為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    成大沙崙醫院動土 提升新豐地區醫療量能

    2025/12/19 05:30 記者劉婉君／台南報導
    成大沙崙醫院模型。（記者劉婉君攝）

    成大沙崙醫院模型。（記者劉婉君攝）

    台南首座兒童醫療中心 打造國家級緊急醫療救助與災難應變中心

    成大沙崙醫院昨天動土，包括設置台南首座兒童醫療中心，並預留災難時緊急救治空間，提升醫療韌性，預計二〇三一年十月驗收。總統賴清德表示，沙崙醫院完工後將改善台南新豐地區醫療資源不足現況，兼顧周邊善化、新市、永康乃至北高雄的醫療需求，因應全面智慧化時代發展，也代表台灣醫療服務的未來就在沙崙。

    總經費138億元 預計2031年10月驗收

    成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，總經費約一三八億元，醫療大樓為地下二層、地上十二層，包括兒童醫療中心在內、共提供病床數六六四床，含一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護、特殊病床等，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等。目標打造AI智慧醫療醫院與精準治療、建構智慧健康資訊與遠距服務、縮短城鄉醫療差距、優化兒童醫療照顧，成為國家級緊急醫療救助與災難應變中心。

    總病床數664床 帶動南台灣醫療創新

    賴清德說，他擔任成大住院醫師時，小兒科就倡議成立兒童醫院，如今終於如願以償，也回應地方民意代表長期對醫療平衡的訴求。

    賴清德強調，成大沙崙醫院象徵台灣在智慧醫療、健康治理與區域均衡發展，邁出重要的一步。未來不只藉由人工智慧、雲端運算及智慧系統，優化醫療發展，發展精準醫療，提升照護效率，減輕醫護人員負擔，同時透過研究機構的合作，促進智慧醫療與再生醫療研發，協助台灣醫療發展持續與國際接軌，未來沙崙將成為帶動南台灣醫療創新及強化公共服務的重要智慧健康聚落。

    成大沙崙醫院基地位於歸仁沙崙智慧綠能科學城的高發三路二段、歸仁十五路與大武路一段間，占地約四公頃，成大校長沈孟儒指出，期盼未來不僅服務沙崙園區，更成為南關線地區重要的醫療支柱，照顧沿線廣大民眾的健康。

    總統賴清德（中）主持成大沙崙醫院動土，將設置台南首座兒童醫療中心，打造國家級緊急醫療中心。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（中）主持成大沙崙醫院動土，將設置台南首座兒童醫療中心，打造國家級緊急醫療中心。（記者劉婉君攝）

