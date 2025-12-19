募款建醫療大樓 屏基推出吉祥物撲滿

屏東基督教醫院推出鯨魚撲滿為新大樓募款。（記者葉永騫攝）

屏東基督教醫院興建「智能醫療大樓」經費需要四十六億餘元，院方為此推出鯨魚造型的吉祥物撲滿「歐拉」與「伊拉」，號召社會大眾透過日常存錢行動，一起為屏東醫療未來累積希望，每隻撲滿義賣價五百元，希望民眾餵飽鯨魚後，帶著撲滿回屏基，以實際行動支持屏東邁向新里程。

屏基榮譽院長陳永興指出，鯨魚在北歐文化中象徵力量、智慧、溫柔與守護，屏東基督教醫院源於一群來自美國、挪威、芬蘭的外國宣教士醫護人員，他們帶著跨越山海的愛與信念，在醫療資源匱乏的年代來到屏東，選擇留下、扎根，將一生奉獻給這片土地，這份深厚而堅定的愛，如同鯨魚般靜默卻強大，長年守護著無數家庭的健康與希望。

此次推出的兩款吉祥物，「歐拉」（Olav）取自屏基創辦人之一畢嘉士醫師的挪威名字；「伊拉」（Ira）則源自原住民語彙「伊啦嗚」，兩隻鯨魚象徵國際宣教精神與在地力量的相遇，見證屏基一路走來與地方共生共好的歷程。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓的興建，肩負著提升急重症照護、智慧醫療科技及安全友善就醫環境等重要使命，希望大眾支持，匯聚成守護生命的力量。

