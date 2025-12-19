墾丁遊客中心 科技體驗生態人文之美

珍貴標本轉化為生動的生態櫥窗。（記者蔡宗憲攝）

墾丁遊客中心即將於廿三日重新開館，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）斥資進行「由內而外」的大規模更新工程，導入AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）及沉浸式劇場，遊客不僅能透過數位科技「飛越」半島，還能與實體鯨豚標本共舞，展現兼具科技感與教育意義的新風貌。

導入AR、VR及沉浸式劇場 23日重新開館

墾丁遊客中心展示廳自一九九四年啟用，最近一次更新已是十四年前，原有的靜態模型與圖片早已泛黃陳舊，墾管處去年啟動大改造，除了建物外觀防漏拉皮，展示內容也全面升級，走進大廳，首見「時光之旅」光影通道，帶領遊客穿越恆春半島的人文歲月；「空間寶盒」則利用3D風扇與動畫，將珍貴標本轉化為生動的生態櫥窗。

墾管處長許書國說，本次更新最大亮點在於高科技的感官體驗，遊客可戴上VR頭盔，以雄鷹視角俯瞰半島陸海域；走進沉浸式劇場，可身歷其境感受「班卡拉」夢遊仙境與螢光蕈魔法森林的奇幻美景，館內並結合AR技術，民眾只需滑動手機，就能在展場捕捉黃裳鳳蝶、大翅鯨或梅花鹿的蹤跡，讓探索過程如同尋寶般有趣。

讓遊客能「飛越」半島 還能與鯨豚共舞

墾管處並將原有視聽室轉型為親子多功能區，設置互動磁性展牆，讓孩子在遊戲中認識生物棲地，戶外全新打造的景觀休憩平台，結合3D生態繪圖牆，是遠眺貓鼻頭及夕陽海景的絕佳打卡點。

搶先受邀體驗的遊客，對於「大變身」後的遊客中心都驚艷不已；來自高雄的張小姐說，以前對遊客中心的印象就是「借廁所、吹冷氣」，沒想到現在變得這麼潮，特別是沉浸式劇場，感覺像走進電影場景一樣夢幻；在地家長陳先生則說，恆春半島需要這樣寓教於樂的室內場域，這裡有VR體驗又有親子互動牆，讓孩子玩到不想走。

墾丁遊客中心將於23日重新開館，導入AR、VR「飛越山海」。（記者蔡宗憲攝）

