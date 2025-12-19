台東智慧停車措施 明年啟動

台東縣府宣布自明年一月一日起，新的停車繳費模式上路。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府昨宣布自明年一月一日起，市區公有路邊收費停車將由新團隊接手，服務項目包括智慧化設備導入、多元繳費與據點的擴充，停車費的支付方式也將更多元且便利。

新接手的竑穗興業公司表示，明年二月一日將在台東車站一帶試辦智慧停車，四月一日擴及台東市區，將裝設三百八十格智慧設備智慧車格，以及一〇五一個地磁感測器停車格，其中地磁感測器採人工開單、能掃QR Code，除可線上繳卡，也能綁定信用卡自動扣款。

台東縣府表示，未來停車費將有十四種繳費方式，外地遊客到超商便可繳費，此外，位於台東市新生路六百十九號一樓的停車服務據點，可提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦服務，並同步開放位於新生路與精誠路交叉口的「免下車多功能服務站」。

縣府並宣布，春節當月停車九折優惠，Parking Online 自明年四月一日起綁定自動扣繳享九折優惠，智慧停車格前五分鐘免費，自明年四月一日起正式上路，第六分鐘起依公告費率計算，原已申辦「預繳會員」民眾，需重新向新廠商申請預繳服務。

