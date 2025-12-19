為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東智慧停車措施 明年啟動

    2025/12/19 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣府宣布自明年一月一日起，新的停車繳費模式上路。（記者劉人瑋攝）

    台東縣府宣布自明年一月一日起，新的停車繳費模式上路。（記者劉人瑋攝）

    台東縣政府昨宣布自明年一月一日起，市區公有路邊收費停車將由新團隊接手，服務項目包括智慧化設備導入、多元繳費與據點的擴充，停車費的支付方式也將更多元且便利。

    新接手的竑穗興業公司表示，明年二月一日將在台東車站一帶試辦智慧停車，四月一日擴及台東市區，將裝設三百八十格智慧設備智慧車格，以及一〇五一個地磁感測器停車格，其中地磁感測器採人工開單、能掃QR Code，除可線上繳卡，也能綁定信用卡自動扣款。

    台東縣府表示，未來停車費將有十四種繳費方式，外地遊客到超商便可繳費，此外，位於台東市新生路六百十九號一樓的停車服務據點，可提供諮詢、臨櫃繳費及相關申辦服務，並同步開放位於新生路與精誠路交叉口的「免下車多功能服務站」。

    縣府並宣布，春節當月停車九折優惠，Parking Online 自明年四月一日起綁定自動扣繳享九折優惠，智慧停車格前五分鐘免費，自明年四月一日起正式上路，第六分鐘起依公告費率計算，原已申辦「預繳會員」民眾，需重新向新廠商申請預繳服務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播