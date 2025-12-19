為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北感溫祭 體驗山海湯、集章抽獎

    2025/12/19 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，展示皇冠海岸觀光商圈業者的金山紅乳酪蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處，展示皇冠海岸觀光商圈業者的金山紅乳酪蛋糕。（記者黃政嘉攝）

    新北市府策劃二〇二五「新北感溫祭」，推出廿二項冬季活動，包括閃耀新北一三一四跨河煙火、二〇二六新北燈會、賞花季等，觀光旅遊局也首次與觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處聯合推出感溫護照集章抽獎活動，與溫泉業推廣「新北山海湯」，吸引旅客在冬季體驗不同風貌。

    即日起至明年四月一日

    新北市副市長陳純敬表示，今年「新北感溫祭」跨局處整合呈現新北冬季旅遊的全新面貌，「山海湯」以山區與海岸多元泉質為特色，不僅金山、萬里，連鹽寮也有。觀旅局指出，「新北感溫護照集章活動」即日起至明年四月一日，民眾在合作店家泡湯、住宿或任何金額消費，單次就可獲得一枚印章，集滿二枚不同印章，就可參加抽獎。

    新北市今年冬天活動包括「二〇二五新北耶誕平安晚會─繽紛燦爛奇妙夜」，文化局、水利局與高灘地工程管理處合辦「閃耀新北一三一四跨河煙火」活動外，也有淡水古蹟博物館「二〇二五光映淡水」展覽、林口區公所「祈福 RUN 林口」路跑，相關活動訊息可至新北市觀光旅遊網查詢。

