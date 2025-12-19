無障礙無電箱 蘆洲民族路人行道優化完工

蘆洲區民族路人行道整體改善計畫完工，提升行人安全與街道景觀品質。（記者羅國嘉攝）

拆除占用物 告別狹窄街道 通行空間寬敞順暢 景觀改善

新北市蘆洲區民族路為主要道路之一，周邊住宅、商家及學校密集，行人通行需求高，過去因電桿、植栽及私人建物占用，民眾通行不便。新北市政府投入一．二億元、分三期推動蘆洲區民族路人行道整體改善計畫，近日全數完工，人行道淨寬可達約二公尺，市府將持續盤點十五公尺以上道路優先改善人行環境。

請繼續往下閱讀...

串聯蘆洲國小通學廊道、捷運站

新北市長侯友宜指出，民族路人行道改善完成後，將與已改善的蘆洲國小通學廊道、三民高中捷運站，及預計明年完工的湧蓮寺慈善公益大樓串聯，不僅讓學生與接送家長受益，也提供周邊社區居民更安全通行空間。

原本不到1.5公尺 改善後淨寬2公尺

養護工程處長鄭立輝補充，這次工程增設導盲設施並整合無障礙空間，同時檢討路口動線與安全設計，降低人車衝突風險；台電也配合進行電箱下地及纜線集中至共同管道，提升市容與公共安全，使通行空間更為寬敞順暢。

鄭立輝表示，改善路段涵蓋民族路八十五巷至三民路，全線道路寬度為十五公尺，原本人行道不到一．五公尺，完工後淨寬可達約二公尺。未來將持續盤點十五公尺以上道路作為優先改善標的，明年包含板橋廣福路、土城青雲路等路段，將與各區公所陸續推動改善。

工務局長馮兆麟說明，該區市府分三階段推動人行環境改善工程，第一、二期已陸續完成，第三期工程經費為三七五六萬八千元，經與居民與店家協調後，遷移設施並拆除占用物，完工後人行道寬度普遍達一．五公尺以上，改善長度約八一〇公尺。

長安立體停車場 明年10月完工

另外，侯友宜昨天也前往蘆洲長安立體停車場視察工程進度，他表示，該停車場完工後可提供三八二格汽車停車位，並於一樓設置老人共餐活動空間，兼顧停車需求與社區服務，落實公共設施多目標使用，目前整體進度已超過七十％，較原定時程提前，目標於明年十月完工。

