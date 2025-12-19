花蓮公車班次少 愛心計程車使用量翻倍成長

花蓮推出敬老愛心計程車服務，今年使用人次已經比去年翻倍成長。（花蓮縣府提供）

花蓮縣許多偏鄉、散村人口稀少，搭乘公車班次往往一小時一班，敬老愛心計程車叫車使用率高，花蓮縣政府統計今年使用人次達八十三萬人次，較去年翻倍，明年將擴大補助點數，將待議會通過總預算後公布實施。

今年達83萬人次 上看90萬人次

花蓮縣政府去年三月起將原有的身心障礙計程車補貼，擴大補助對象，納入六十五歲以上長輩，推出敬老愛心計程車服務，減輕長者與身心障礙者交通負擔，提升日常外出與就醫便利性，縣府統計，二〇二四年使用量達四十一萬人次，今年使用需求持續攀升，截至十一月已突破八十三萬人次，預估全年預估將破九十萬人次，較前一年翻倍成長，顯示政策已有效減輕長者及身障族群外出交通負擔。

減輕長者、身障族群交通負擔

縣府表示，目前計程車合作車行（隊）有十家，投入服務車輛數增至七百九十輛，服務涵蓋花蓮北、中、南區，每趟車資補助七十％、每月最高一千點（一點等同一元），持敬老愛心卡刷卡支付，流程簡便，讓長者使用更安心。

社會處指出，花蓮縣自二〇二四年擴大施行以來，是全國補助最高的縣市，也活絡地方計程車運輸產業，尤其花蓮縣境南北狹長，盼藉由補助政策，協助長者、身障者突破交通藩籬，提升便利性。

明年規劃每月補助點數提高

縣府社會處表示，明年規劃每月補助點數提高至一千五百點，合作的計程車行也將從十家增加至十三家投入服務，車輛數預計有八百輛，照顧更多鄉鎮長者與身障族群，相關措施將待明年度預算經花蓮縣議會審議確定後，進一步公告細節。

