宜縣府前社工涉投資詐騙 8人合計損失上千萬

宜蘭資深李姓社工離職後，以投資房產、開設租賃車行為由，邀前同事、服務個案投資，保證「穩賺不賠」，未料支付不到三期貸款後延遲還款，導致有人背負百萬債務，初估八人受害，損失千萬元。宜蘭縣政府社會處證實，縣府有二名社工受害。

四十多歲李姓社工是宜蘭人，曾任職縣政府社會處、家扶基金會及世界展望會等機構，約二年前離開社工界，到外縣市開設租賃車公司，仍與前同事、服務個案保持聯繫。

受害者指出，李男與多名前同事聯繫，以信貸借款給他購買房地產，藉此賺取價差，每年會給二萬四千元分紅，或買車當租賃車，會幫忙繳貸款，每輛車給五千至一萬元不等回饋，車子租出去，每半年會再給六千元。

受害者指出，李男繳了幾期貸款就沒繳，遲遲推託，最後把車子丟在路邊，車主取回時已撞得破破爛爛，受害人背負百萬元貸款無力償還。

由於李男遲不出面還錢，受害者相互聯繫發現至少八人受害，每人約背負一百五十萬元不等債務，總額逾一千萬元。

縣府社會處表示，李男二〇二一年九月至二〇二三年六月曾在縣府服務，任職時間一年十月，很遺憾曾經助人的社工變成詐欺者，經查府內有二名社工受害，八月已協同向警方報案提告背信與詐欺。

