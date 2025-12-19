宜蘭民宅倒灌淹水 雨污共管待改善

宜蘭污水下水道，部分有雨污共管問題，縣府已展開盤點調查。（資料照）

宜蘭地區近期在颱風與東北季風共伴效應下頻傳淹水災情，縣議員楊弘旻與黃琤婷疾呼，宜蘭縣長期存在「雨污共管」結構性破口，已成豪雨時民宅倒灌溢流元凶，要求縣府編列預算改善。縣府表示，依目前調查約有五％住戶存在雨污共管問題，縣府會在二〇二九年完成全縣調查，再研議改善方案。

約8百戶 宜縣府：2029年完成全縣調查

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣污水下水道自二〇〇五年起陸續建設，早期用戶接管過程，存在雨水管線誤接入污水系統情形，導致不少住戶在豪雨時，出現「外面下雨、屋內冒水」狀況，排水孔反向湧水，嚴重影響居住生活品質。

宜蘭縣營運中的污水下水道系統，目前接管用戶六萬六千餘戶，縣府自今年一月開始調查，目前已完成一萬六千餘戶，初步顯示約有五％、八百戶存在雨污共管情形。

楊弘旻說，縣府早期設置雨水與污水下水道時，違反應分開設置的規定，導致颱風豪雨時，末端污水處理系統無法宣洩而溢流，加劇淹水災情，縣府應逐年編列預算推動雨污分流工程。

黃琤婷表示，許多民眾陳情，只要下大雨，家中馬桶、排水孔就冒出污水宛如噴泉，無法安心生活，她要求縣府儘速完成雨污共管住戶盤點，提出明確改善期程。

縣府水利資源處長李岳儒指出，縣府已著手調查雨污共管情形，等二〇二九年整個調查完成進行歸納分析研究，再來決定解決方向；不過，他強調，「雨污共管」溢流是淹水造成的結果，不是原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法