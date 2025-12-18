榮成紙業二林廠擴廠 村民反對

二林榮成紙業想擴廠，村民表達反對的聲音。（記者顏宏駿攝）

「榮成紙業二林廠毗連擴展計畫」進入二階環評，依據環評書的技術規範 ，昨天於二林圖書館舉行「健康風險評估規劃及範疇說明會」，榮成紙業向村民及環保團體報告未來健康風險評估流程，同時聽取村民的意見。

負責執行該計畫的景丰科技表示，他們將對開發園區周邊十公里的住民進行評估，包括二林、大城、竹塘、芳苑等鄉鎮。會先確認運作時產生的物質，收集毒物資料，確認化學物質排放的位置，最後做排放量確認，評估不同介質的暴露量。綜合前述的評估結果，評估對人體健康產生的危害，最後做成總致癌風險與非致癌風險的危害指標。

請繼續往下閱讀...

昨天出席的村民及環保團體約五十人，他們表達，榮成紙業過去環保劣跡斑斑，又無改善誠意，因此反對擴廠。

溝頭社區發展協會理事長尤文君說，榮成紙業坐落農業專區，附近居民經常聞到「酸臭味」，主因是榮成有一座燃燒量四十公噸的焚化爐，該廠不只燃燒自己廠區的廢紙，也收集二手衣、事業廢棄物燃燒，村民常年受到空污、廢水危害，大家最期盼的是公權力介入，在該廠設一套空污監測設備，一超標就開罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法